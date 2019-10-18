CLOSE
Charlotte
HomeCharlotte

Walk With 105.3 R&B at NAMI Charlotte 2019!

JOIN 105.3 R&B, AS WE TEAM UP WITH NAMI , THE NATIONAL ALLIANCE ON MENTAL ILLNESS FOR THE 2019 NAMI

WALK!  IT’S SATURDAY, OCTOBER 26TH AT REEDY CREEK PARK. AND THIS YEAR, WE WILL BE CELEBRATING 17 YEARS

OF NAMI WALKS.  THIS IS THE NATION’S LARGEST MENTAL HEALTH AWARENESS AND FUNDRAISING EVENT.  IT’S IS A

FUN, FAMILY-FRIENDLY EVENT AND THERE IS NO COST TO REGISTER.   REGISTRATION IS AT 8AM  WITH THE 5K WALK

KICKING OFF AT 8:30.  REGISTER TODAY AND HELP  IMPROVE THE LIVES OF THOSE AFFECTED BY MENTAL ILLNESS IN

OUR COMMUNITIES WITH YOUR FRIENDS AT 105.3 R&B!

REGISTER HERE: https://www.namiwalks.org/index.cfm?fuseaction=register.start&eventID=879

-@CHIRLGIRL

Chirl Girl , Chirlgirl , family , family friendly , NAMI , National Alliance on Mental Illnessl

Also On 105.3 RnB:
Videos
Latest
Gucci Mane Backtracks On His ‘Breakfast Club’ Comments:…
 1 day ago
10.17.19
The Lies: 8 Myths About Food You’ve Been…
 2 days ago
10.16.19
Handling Business: Lauren London Granted Guardianship Over The…
 3 days ago
10.15.19
Photos
×
Don't show this to me again
Not now
Close