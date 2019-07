Before Rihanna took to her Instagram to annihilate rumors she’s dating Matt Barnes, we knew there could be no truth to the he said/she said. Not because Rihanna doesn’t often date other celebs, but because it’s Matt Barnes…ew.

TMZ caught up with Matt Barnes, who had this to say about he and Ri Ri’s “relationship”

Ri Ri dispelled the chatter with an Instagram post that left Matt Barnes saying, “Hahaaa Wow.”

Rihanna’s friend Leandra commented under Matt’s interview, saying:

Rihanna Obliterates Matt Barnes Rumors In The Most Thug Way Possible was originally published on hellobeautiful.com